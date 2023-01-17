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Неклюдова Анна Яковлевна

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Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

11.02.1888

Дата смерти

1926

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1888

Отец: Неклюдов Яков Константинович

Мать: Неклюдова Александра Григорьевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
12.02.1888
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.04.1910

Дочь: Павлова Александра Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1926
Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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