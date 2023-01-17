Неклюдова Анна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения11.02.1888
Дата смерти1926
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1888
Крещение
12.02.1888
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.04.1910
Дочь: Павлова Александра Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1926