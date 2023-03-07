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(Неклюдова) Таисия Яковлевна

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Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Неклюдов Яков Константинович

Мать: Неклюдова Александра Григорьевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
06.06.1895
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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