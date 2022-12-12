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Антон Александрович

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Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Александр Андреевич

Мать: Феодора Андреевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
04.11.1788

Жена: Анна Ивановна

Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Крещение
03.03.1790
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Крещение
06.02.1796
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.03.1796

Сын: Василий Антонович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
21.07.1796
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1799

Сын: Иван Антонович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Мариамна Антоновна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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