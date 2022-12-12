Антон Александрович
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Александр Андреевич
Мать: Феодора Андреевна
Бракосочетание
04.11.1788
Жена: Анна Ивановна
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Крещение
03.03.1790
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Крещение
06.02.1796
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.03.1796
Сын: Василий Антонович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Крещение
21.07.1796
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1799
Сын: Иван Антонович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Мариамна Антоновна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно