Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Андрей Михайлович
Мать: Ксения Степановна
Бракосочетание
19.11.1747
Жена: Мариамна Григорьевна
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.05.1751
Сын: Федор Васильевич
Мать ребёнка: Мариамна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно