Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Андреевич

Василий Андреевич

avatar

Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Андрей Михайлович

Мать: Ксения Степановна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
19.11.1747

Жена: Мариамна Григорьевна

Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.05.1751

Сын: Федор Васильевич

Мать ребёнка: Мариамна Григорьевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close