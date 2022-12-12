Мариамна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиМежду 1766 и 1774
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Григорий Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
19.11.1747
Муж: Василий Андреевич
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.05.1751
Сын: Федор Васильевич
Отец ребёнка: Василий Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1766 и 1774