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Мариамна Григорьевна

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Место рождения

Карповское, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд

Дата рождения

1723

Дата смерти

Между 1766 и 1774

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1722 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Григорий Михайлович

Мать: не указана

Карповское, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Бракосочетание
19.11.1747

Муж: Василий Андреевич

Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.05.1751

Сын: Федор Васильевич

Отец ребёнка: Василий Андреевич

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1766 и 1774
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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