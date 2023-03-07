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Федор Васильевич

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Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

20.05.1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1751

Отец: Василий Андреевич

Мать: Мариамна Григорьевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
20.05.1751
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1771

Сын: Яков Федорович

Мать ребёнка: Агафия Борисовна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Агафия Борисовна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Ксения Федоровна

Мать ребёнка: Агафия Борисовна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафия Борисовна

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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