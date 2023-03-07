Федор Васильевич
Место рождения
Дата рождения20.05.1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1751
Отец: Василий Андреевич
Мать: Мариамна Григорьевна
Крещение
20.05.1751
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1771
Сын: Яков Федорович
Мать ребёнка: Агафия Борисовна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Агафия Борисовна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Ксения Федоровна
Мать ребёнка: Агафия Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафия Борисовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно