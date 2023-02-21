Агафия Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Сын: Яков Федорович
Отец ребёнка: Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Ксения Федоровна
Отец ребёнка: Федор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно