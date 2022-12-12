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Яков Федорович

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Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1751 г.р.

Мать

1750 г.р.

Жена

1771 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Федор Васильевич

Мать: Агафия Борисовна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
09.05.1791

Жена: Феодосия Платоновна

Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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