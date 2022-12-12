Яков Федорович
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Федор Васильевич
Мать: Агафия Борисовна
Бракосочетание
09.05.1791
Жена: Феодосия Платоновна
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно