Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Между 1806 и 1822

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Иван Тарасович

Отец ребёнка: Тарас Иванович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Мариамна Тарасовна

Отец ребёнка: Тарас Иванович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.02.1796

Сын: Григорий Тарасович

Отец ребёнка: Тарас Иванович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Дарья Тарасовна

Отец ребёнка: Тарас Иванович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарас Иванович

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1806 и 1822
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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