Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиМежду 1806 и 1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Иван Тарасович
Отец ребёнка: Тарас Иванович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Мариамна Тарасовна
Отец ребёнка: Тарас Иванович
Рождение ребёнка
05.02.1796
Сын: Григорий Тарасович
Отец ребёнка: Тарас Иванович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Дарья Тарасовна
Отец ребёнка: Тарас Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарас Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1806 и 1822