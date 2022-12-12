Давид Саввич
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиМежду 1832 и 1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Савва Петрович
Мать: Акилина Афанасьевна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Евдокия Давыдовна
Мать ребёнка: Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анна Давыдовна
Мать ребёнка: Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Тарутин Григорий Давидович
Мать ребёнка: Параскева Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1832 и 1840