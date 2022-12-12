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Давид Саввич

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Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

Между 1832 и 1840

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Савва Петрович

Мать: Акилина Афанасьевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Евдокия Давыдовна

Мать ребёнка: Параскева Федоровна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анна Давыдовна

Мать ребёнка: Параскева Федоровна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Тарутин Григорий Давидович

Мать ребёнка: Параскева Федоровна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1832 и 1840
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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