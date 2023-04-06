Акилина Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиМежду 1809 и 1815
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Афанасий Васильевич
Мать: Параскева Михайловна
Бракосочетание
23.01.1791
Муж: Савва Петрович
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Крещение
16.03.1793
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1794
Сын: Давид Саввич
Отец ребёнка: Савва Петрович
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Хиония Саввична
Отец ребёнка: Савва Петрович
Рождение ребёнка
1798
Сын: Кирилл Саввич
Отец ребёнка: Савва Петрович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Захар Саввич
Отец ребёнка: Савва Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1809 и 1815