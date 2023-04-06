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Акилина Афанасьевна

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Место рождения

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд

Дата рождения

1776

Дата смерти

Между 1809 и 1815

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Афанасий Васильевич

Мать: Параскева Михайловна

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Бракосочетание
23.01.1791

Муж: Савва Петрович

Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Крещение
16.03.1793
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1794

Сын: Давид Саввич

Отец ребёнка: Савва Петрович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Хиония Саввична

Отец ребёнка: Савва Петрович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Кирилл Саввич

Отец ребёнка: Савва Петрович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Захар Саввич

Отец ребёнка: Савва Петрович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1809 и 1815
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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