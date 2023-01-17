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Захар Саввич

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Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Савва Петрович

Мать: Акилина Афанасьевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Игнатий Захарович

Мать ребёнка: Ирина Яковлевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Григорий Захарович

Мать ребёнка: Ирина Яковлевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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