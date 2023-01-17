Захар Саввич
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Савва Петрович
Мать: Акилина Афанасьевна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Игнатий Захарович
Мать ребёнка: Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Григорий Захарович
Мать ребёнка: Ирина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно