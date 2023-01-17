Ирина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Игнатий Захарович
Отец ребёнка: Захар Саввич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Григорий Захарович
Отец ребёнка: Захар Саввич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захар Саввич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно