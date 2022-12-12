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Кирилл Саввич

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Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Савва Петрович

Мать: Акилина Афанасьевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.02.1824

Сын: Федор Кириллович

Мать ребёнка: Анисия Ефимовна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Андрей Кириллович

Мать ребёнка: Анисия Ефимовна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисия Ефимовна

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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