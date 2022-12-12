Кирилл Саввич
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Савва Петрович
Мать: Акилина Афанасьевна
Рождение ребёнка
23.02.1824
Сын: Федор Кириллович
Мать ребёнка: Анисия Ефимовна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Андрей Кириллович
Мать ребёнка: Анисия Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисия Ефимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно