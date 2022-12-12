Анисия Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1824
Сын: Федор Кириллович
Отец ребёнка: Кирилл Саввич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Андрей Кириллович
Отец ребёнка: Кирилл Саввич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирилл Саввич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно