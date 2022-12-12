Анисия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисия Ефимовна

Анисия Ефимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1824

Сын: Федор Кириллович

Отец ребёнка: Кирилл Саввич

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Андрей Кириллович

Отец ребёнка: Кирилл Саввич

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирилл Саввич

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close