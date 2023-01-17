Федор Кириллович
Место рождения
Дата рождения23.02.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1824
Отец: Кирилл Саввич
Мать: Анисия Ефимовна
Крещение
23.02.1824
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
29.01.1843
Жена: Софья Родионовна
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1849
Сын: Капитон Федорович
Мать ребёнка: Софья Родионовна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Алексей Федорович
Мать ребёнка: Софья Родионовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно