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Федор Кириллович

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Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

23.02.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1824

Отец: Кирилл Саввич

Мать: Анисия Ефимовна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
23.02.1824
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
29.01.1843

Жена: Софья Родионовна

Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1849

Сын: Капитон Федорович

Мать ребёнка: Софья Родионовна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Алексей Федорович

Мать ребёнка: Софья Родионовна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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