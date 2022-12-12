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Софья Родионовна

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Место рождения

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Родион Михайлович

Мать: Агриппина Иосифовна

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Бракосочетание
29.01.1843

Муж: Федор Кириллович

Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1849

Сын: Капитон Федорович

Отец ребёнка: Федор Кириллович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Алексей Федорович

Отец ребёнка: Федор Кириллович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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