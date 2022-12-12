Софья Родионовна
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Родион Михайлович
Мать: Агриппина Иосифовна
Бракосочетание
29.01.1843
Муж: Федор Кириллович
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1849
Сын: Капитон Федорович
Отец ребёнка: Федор Кириллович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Алексей Федорович
Отец ребёнка: Федор Кириллович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно