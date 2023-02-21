Агриппина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгриппина Иосифовна

Агриппина Иосифовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Мариамна Родионовна

Отец ребёнка: Родион Михайлович

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Софья Родионовна

Отец ребёнка: Родион Михайлович

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1830

Сын: Иван Родионович

Отец ребёнка: Родион Михайлович

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1831

Сын: Григорий Родионович

Отец ребёнка: Родион Михайлович

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Антонова Ираида Родионовна

Отец ребёнка: Родион Михайлович

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родион Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close