Агриппина Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Мариамна Родионовна
Отец ребёнка: Родион Михайлович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Софья Родионовна
Отец ребёнка: Родион Михайлович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Иван Родионович
Отец ребёнка: Родион Михайлович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Григорий Родионович
Отец ребёнка: Родион Михайлович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Антонова Ираида Родионовна
Отец ребёнка: Родион Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Родион Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно