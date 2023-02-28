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Антонова Ираида Родионовна

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Место рождения

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Родион Михайлович

Мать: Агриппина Иосифовна

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1853

Сын: Нарышкин Филипп Антонович

Отец ребёнка: Антон Федорович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Варвара Антоновна

Отец ребёнка: Антон Федорович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Гусева Анна Антоновна

Отец ребёнка: Антон Федорович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Антонов Николай Антонович

Отец ребёнка: Антон Федорович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Надежда Антоновна

Отец ребёнка: Антон Федорович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Демидова Мария Антоновна

Отец ребёнка: Антон Федорович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Евдокия Антоновна

Отец ребёнка: Антон Федорович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Павла Антоновна

Отец ребёнка: Антон Федорович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Федорович

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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