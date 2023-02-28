Антонова Ираида Родионовна
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Родион Михайлович
Мать: Агриппина Иосифовна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Нарышкин Филипп Антонович
Отец ребёнка: Антон Федорович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Варвара Антоновна
Отец ребёнка: Антон Федорович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Гусева Анна Антоновна
Отец ребёнка: Антон Федорович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Антонов Николай Антонович
Отец ребёнка: Антон Федорович
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Надежда Антоновна
Отец ребёнка: Антон Федорович
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Демидова Мария Антоновна
Отец ребёнка: Антон Федорович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Евдокия Антоновна
Отец ребёнка: Антон Федорович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Павла Антоновна
Отец ребёнка: Антон Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно