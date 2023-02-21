Родион Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Мариамна Родионовна
Мать ребёнка: Агриппина Иосифовна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Софья Родионовна
Мать ребёнка: Агриппина Иосифовна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Иван Родионович
Мать ребёнка: Агриппина Иосифовна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Григорий Родионович
Мать ребёнка: Агриппина Иосифовна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Антонова Ираида Родионовна
Мать ребёнка: Агриппина Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Иосифовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно