Родион Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родион Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Мариамна Родионовна

Мать ребёнка: Агриппина Иосифовна

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Софья Родионовна

Мать ребёнка: Агриппина Иосифовна

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1830

Сын: Иван Родионович

Мать ребёнка: Агриппина Иосифовна

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1831

Сын: Григорий Родионович

Мать ребёнка: Агриппина Иосифовна

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Антонова Ираида Родионовна

Мать ребёнка: Агриппина Иосифовна

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Иосифовна

Место жительства
Неизвестно
Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
Неизвестно
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