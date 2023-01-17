Нарышкин Филипп Антонович
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Антон Федорович
Рождение ребёнка
1877
Сын: Нарышкин Николай Филиппович
Мать ребёнка: Нарышкина Параскева Семеновна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Александра Филипповна
Мать ребёнка: Нарышкина Параскева Семеновна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Нарышкин Федор Филиппович
Мать ребёнка: Нарышкина Параскева Семеновна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Анна Филипповна
Мать ребёнка: Нарышкина Параскева Семеновна
Крещение
22.08.1889
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Крещение
25.08.1889
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.06.1890
Сын: Нарышкин Тимофей Филиппович
Мать ребёнка: Нарышкина Параскева Семеновна
Крещение
06.06.1895
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Елена Филипповна
Мать ребёнка: Нарышкина Параскева Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно