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Нарышкин Филипп Антонович

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Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Антон Федорович

Мать: Антонова Ираида Родионовна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Нарышкин Николай Филиппович

Мать ребёнка: Нарышкина Параскева Семеновна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Александра Филипповна

Мать ребёнка: Нарышкина Параскева Семеновна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Нарышкин Федор Филиппович

Мать ребёнка: Нарышкина Параскева Семеновна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Анна Филипповна

Мать ребёнка: Нарышкина Параскева Семеновна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
22.08.1889
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Крещение
25.08.1889
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.06.1890

Сын: Нарышкин Тимофей Филиппович

Мать ребёнка: Нарышкина Параскева Семеновна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
06.06.1895
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Елена Филипповна

Мать ребёнка: Нарышкина Параскева Семеновна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нарышкина Параскева Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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