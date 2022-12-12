Нарышкина Параскева Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Нарышкин Николай Филиппович
Отец ребёнка: Нарышкин Филипп Антонович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Александра Филипповна
Отец ребёнка: Нарышкин Филипп Антонович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Нарышкин Федор Филиппович
Отец ребёнка: Нарышкин Филипп Антонович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Анна Филипповна
Отец ребёнка: Нарышкин Филипп Антонович
Рождение ребёнка
18.06.1890
Сын: Нарышкин Тимофей Филиппович
Отец ребёнка: Нарышкин Филипп Антонович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Елена Филипповна
Отец ребёнка: Нарышкин Филипп Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно