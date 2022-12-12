Нарышкина Параскева Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарышкина Параскева Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Нарышкин Николай Филиппович

Отец ребёнка: Нарышкин Филипп Антонович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Александра Филипповна

Отец ребёнка: Нарышкин Филипп Антонович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Нарышкин Федор Филиппович

Отец ребёнка: Нарышкин Филипп Антонович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Анна Филипповна

Отец ребёнка: Нарышкин Филипп Антонович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.06.1890

Сын: Нарышкин Тимофей Филиппович

Отец ребёнка: Нарышкин Филипп Антонович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Елена Филипповна

Отец ребёнка: Нарышкин Филипп Антонович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нарышкин Филипп Антонович

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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