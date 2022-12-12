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Нарышкин Николай Филиппович

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Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Нарышкин Филипп Антонович

Мать: Нарышкина Параскева Семеновна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
13.02.1904
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемница: | Крестьянская девица Павлв Григорьева (Стояново)
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Нарышкина Параскева Климентьевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нарышкина Параскева Климентьевна

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
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