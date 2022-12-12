Нарышкин Николай Филиппович
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Крещение
13.02.1904
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемница: | Крестьянская девица Павлв Григорьева (Стояново)
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Нарышкина Параскева Климентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно