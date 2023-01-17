Демидова Мария Антоновна
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Антон Федорович
Бракосочетание
04.11.1888
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Степан Михайлов | По невесте | Иван Матфеев и Андрей Ермолаев
Рождение ребёнка
21.08.1889
Дочь: Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Демидов Василий Ефимович
Крещение
16.11.1889
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1896
Сын: Демидов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Демидов Василий Ефимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно