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Демидова Мария Антоновна

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Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Антон Федорович

Мать: Антонова Ираида Родионовна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
04.11.1888

Муж: Демидов Василий Ефимович

Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Степан Михайлов | По невесте | Иван Матфеев и Андрей Ермолаев
Рождение ребёнка
21.08.1889

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Демидов Василий Ефимович

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
16.11.1889
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1896

Сын: Демидов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Демидов Василий Ефимович

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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