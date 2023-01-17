Параскева Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Акилина Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Васильевич

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Васильевич

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Улита Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Васильевич

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
Неизвестно
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