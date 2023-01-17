Параскева Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Акилина Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Улита Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно