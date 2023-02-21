Ксения Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Сын: Савва Петрович
Отец ребёнка: Петр Федорович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Семен Петрович
Отец ребёнка: Петр Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно