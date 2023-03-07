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Петр Федорович

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Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

Между 1799 и 1807

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Федор Семенович

Мать: Елизавета Ивановна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Савва Петрович

Мать ребёнка: Ксения Афанасьевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Семен Петрович

Мать ребёнка: Ксения Афанасьевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
10.03.1796
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Афанасьевна

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1799 и 1807
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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