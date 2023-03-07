Петр Федорович
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиМежду 1799 и 1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Федор Семенович
Мать: Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Савва Петрович
Мать ребёнка: Ксения Афанасьевна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Семен Петрович
Мать ребёнка: Ксения Афанасьевна
Крещение
10.03.1796
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Афанасьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1799 и 1807