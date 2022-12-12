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Федор Семенович

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Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1725

Дата смерти

Между 1783 и 1785

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Семен Михайлович

Мать: не указана

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
17.11.1749

Жена: Елизавета Ивановна

Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1753

Сын: Петр Федорович

Мать ребёнка: Елизавета Ивановна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Иван Федорович

Мать ребёнка: Елизавета Ивановна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
?.06.1759

Сын: Федор Федорович

Мать ребёнка: Елизавета Ивановна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Елизавета Ивановна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1783 и 1785
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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