Федор Семенович
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смертиМежду 1783 и 1785
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Семен Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
17.11.1749
Жена: Елизавета Ивановна
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1753
Сын: Петр Федорович
Мать ребёнка: Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Иван Федорович
Мать ребёнка: Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
?.06.1759
Сын: Федор Федорович
Мать ребёнка: Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Елизавета Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1783 и 1785