Елизавета Ивановна
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Иван Федорович
Мать: Мариамна Козминична
Бракосочетание
17.11.1749
Муж: Федор Семенович
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1753
Сын: Петр Федорович
Отец ребёнка: Федор Семенович
Рождение ребёнка
1757
Сын: Иван Федорович
Отец ребёнка: Федор Семенович
Рождение ребёнка
?.06.1759
Сын: Федор Федорович
Отец ребёнка: Федор Семенович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Федор Семенович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно