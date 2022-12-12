Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлизавета Ивановна

Елизавета Ивановна

avatar

Место рождения

Перепечино, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Иван Федорович

Мать: Мариамна Козминична

Перепечино, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
17.11.1749

Муж: Федор Семенович

Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1753

Сын: Петр Федорович

Отец ребёнка: Федор Семенович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Иван Федорович

Отец ребёнка: Федор Семенович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
?.06.1759

Сын: Федор Федорович

Отец ребёнка: Федор Семенович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Федор Семенович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close