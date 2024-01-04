Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1703
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: Федор
Мать: Анна Петровна
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Мариамна Козминична
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Гликерия Ивановна
Мать ребёнка: Мариамна Козминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мариамна Козминична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно