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Иван Федорович

Место рождения

Перепечино, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Федор

Мать: Анна Петровна

Перепечино, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1728

Дочь: Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Мариамна Козминична

Перепечино, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Гликерия Ивановна

Мать ребёнка: Мариамна Козминична

Перепечино, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мариамна Козминична

Место жительства
Неизвестно
Перепечино, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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