Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1740
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1692
Сын: Сергей Федорович
Мать ребёнка: Анна Петровна
Рождение ребёнка
1703
Сын: Иван Федорович
Мать ребёнка: Анна Петровна
Рождение ребёнка
1703
Сын: Иван Федорович
Мать ребёнка: Анна Петровна
Рождение ребёнка
1721
Дочь: Ульяна Федоровна
Мать ребёнка: Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1740