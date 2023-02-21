Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1668
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1692
Сын: Сергей Федорович
Отец ребёнка: Федор
Рождение ребёнка
1703
Сын: Иван Федорович
Отец ребёнка: Федор
Рождение ребёнка
1703
Сын: Иван Федорович
Отец ребёнка: Федор
Рождение ребёнка
1721
Дочь: Ульяна Федоровна
Отец ребёнка: Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно