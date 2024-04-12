Михаил Андреев
Место рождения
Дата рождения07.01.1796 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
07.01.1796 ст.
Отец: Андрей Макаров
Мать: Анастасия Антонова
Упоминание
1798
Исповедная роспись.
Поручитель
06.04.1817 ст.
Свидетель на свадьбе Гавриила Федорова и Акилины Андреевой.
Место жительства
1818
Исповедная роспись. 20 лет.
Упоминание
28.12.1818 ст.
Крестный отец Феоктиста, сына Гавриила Федорова.
Бракосочетание
31.01.1819 ст.
Жена: Ульяна Даниловна
Свидетели Силивестр Никифоров, Гавриил Федоров, Василий Тарасов, Иван Яковлев.
Бракосочетание
11.01.1820 ст.
Жена: Параскева Егоровна
Свидетели: Максим Андреев, Кирилл Никитин, Арефий Егоров и Иван Яковлев.
Рождение ребёнка
09.12.1820 ст.
Сын: Спиридон Михайлович
Мать ребёнка: Параскева Егоровна
Рождение ребёнка
22.05.1822 ст.
Мать ребёнка: Параскева Егоровна
Рождение ребёнка
16.12.1823 ст.
Сын: Павел Михайлович
Мать ребёнка: Параскева Егоровна
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
20.06.1826 ст.
Дочь: Феврония Михайловна
Мать ребёнка: Параскева Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Параскева Егоровна
Рождение ребёнка
07.04.1830 ст.
Дочь: Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Параскева Егоровна
Рождение ребёнка
Около 30.03.1833 ст.
Сын: Ефим Михайлович
Мать ребёнка: Параскева Егоровна
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833
Рождение ребёнка
10.07.1835 ст.
Дочь: Евфимия Михайловна
Мать ребёнка: Параскева Егоровна
Место жительства
1840
Исповедная роспись.
Упоминание
1862
Исповедная роспись 1862.
Смерть
Неизвестно