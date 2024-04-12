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Михаил Андреев

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

07.01.1796 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1796 ст.

Отец: Андрей Макаров

Мать: Анастасия Антонова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1798
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Поручитель
06.04.1817 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетель на свадьбе Гавриила Федорова и Акилины Андреевой.
Место жительства
1818
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 20 лет.
Упоминание
28.12.1818 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Феоктиста, сына Гавриила Федорова.
Бракосочетание
31.01.1819 ст.

Жена: Ульяна Даниловна

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Силивестр Никифоров, Гавриил Федоров, Василий Тарасов, Иван Яковлев.
Бракосочетание
11.01.1820 ст.

Жена: Параскева Егоровна

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели: Максим Андреев, Кирилл Никитин, Арефий Егоров и Иван Яковлев.
Рождение ребёнка
09.12.1820 ст.

Сын: Спиридон Михайлович

Мать ребёнка: Параскева Егоровна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.05.1822 ст.

Сын: Константин Михайлович

Мать ребёнка: Параскева Егоровна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.12.1823 ст.

Сын: Павел Михайлович

Мать ребёнка: Параскева Егоровна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
20.06.1826 ст.

Дочь: Феврония Михайловна

Мать ребёнка: Параскева Егоровна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Параскева Егоровна

Рождение ребёнка
07.04.1830 ст.

Дочь: Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Параскева Егоровна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 30.03.1833 ст.

Сын: Ефим Михайлович

Мать ребёнка: Параскева Егоровна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833
Рождение ребёнка
10.07.1835 ст.

Дочь: Евфимия Михайловна

Мать ребёнка: Параскева Егоровна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1840
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1862.
Смерть
Неизвестно
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