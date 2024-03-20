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Константин Михайлович

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

22.05.1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1796 г.р.

Мать

1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1822 ст.

Отец: Михаил Андреев

Мать: Параскева Егоровна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
25.05.1822 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Петр Егоров и вдова Мелания Андреева.
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833
Место жительства
1840
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Смерть
Неизвестно
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