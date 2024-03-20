Константин Михайлович
Место рождения
Дата рождения22.05.1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1822 ст.
Отец: Михаил Андреев
Мать: Параскева Егоровна
Крещение
25.05.1822 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Петр Егоров и вдова Мелания Андреева.
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833
Место жительства
1840
Исповедная роспись.
Смерть
Неизвестно