Параскева Егоровна
Место рождения
Дата рождения20.11.1796 ст.
Дата смерти15.03.1878 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1796 ст.
Отец: Егор Григорьев
Мать: Агафья Иванова
Упоминание
1798
Исповедная роспись.
Место жительства
1818
Исповедная роспись. 22 года. Проживала в семье Захара Григорьева.
Бракосочетание
11.01.1820 ст.
Муж: Михаил Андреев
Свидетели: Максим Андреев, Кирилл Никитин, Арефий Егоров и Иван Яковлев.
Рождение ребёнка
09.12.1820 ст.
Сын: Спиридон Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Андреев
Рождение ребёнка
22.05.1822 ст.
Отец ребёнка: Михаил Андреев
Рождение ребёнка
16.12.1823 ст.
Сын: Павел Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Андреев
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
20.06.1826 ст.
Дочь: Феврония Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Андреев
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Андреев
Рождение ребёнка
07.04.1830 ст.
Дочь: Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Андреев
Рождение ребёнка
Около 30.03.1833 ст.
Сын: Ефим Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Андреев
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833
Рождение ребёнка
10.07.1835 ст.
Дочь: Евфимия Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Андреев
Место жительства
1840
Исповедная роспись.
Упоминание
1862
Исповедная роспись 1862.
Смерть
15.03.1878 ст.
От старости.
Похороны
17.03.1878 ст.