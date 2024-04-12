Параскева Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПараскева Егоровна

Параскева Егоровна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

20.11.1796 ст.

Дата смерти

15.03.1878 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1796 ст.

Отец: Егор Григорьев

Мать: Агафья Иванова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1798
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Место жительства
1818
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 22 года. Проживала в семье Захара Григорьева.
Бракосочетание
11.01.1820 ст.

Муж: Михаил Андреев

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели: Максим Андреев, Кирилл Никитин, Арефий Егоров и Иван Яковлев.
Рождение ребёнка
09.12.1820 ст.

Сын: Спиридон Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Андреев

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.05.1822 ст.

Сын: Константин Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Андреев

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.12.1823 ст.

Сын: Павел Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Андреев

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
20.06.1826 ст.

Дочь: Феврония Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Андреев

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Андреев

Рождение ребёнка
07.04.1830 ст.

Дочь: Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Андреев

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 30.03.1833 ст.

Сын: Ефим Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Андреев

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833
Рождение ребёнка
10.07.1835 ст.

Дочь: Евфимия Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Андреев

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1840
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1862.
Смерть
15.03.1878 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От старости.
Похороны
17.03.1878 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close