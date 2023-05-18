Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: Михаил Андреев
Мать: Параскева Егоровна
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833
Место жительства
1840
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Маринин Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Маринин Алексей Егорович
Рождение ребёнка
27.01.1857 ст.
Дочь: Агафья Алексеевна
Отец ребёнка: Маринин Алексей Егорович
Рождение ребёнка
27.04.1859 ст.
Дочь: Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Маринин Алексей Егорович
Рождение ребёнка
13.10.1860 ст.
Дочь: Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Маринин Алексей Егорович
Упоминание
1862
Исповедная роспись 1862.
Рождение ребёнка
01.01.1866 ст.
Дочь: Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Маринин Алексей Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно