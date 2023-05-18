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Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Михаил Андреев

Мать: Параскева Егоровна

Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833
Место жительства
1840
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Маринин Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Маринин Алексей Егорович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.01.1857 ст.

Дочь: Агафья Алексеевна

Отец ребёнка: Маринин Алексей Егорович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.04.1859 ст.

Дочь: Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Маринин Алексей Егорович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.10.1860 ст.

Дочь: Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Маринин Алексей Егорович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1862.
Рождение ребёнка
01.01.1866 ст.

Дочь: Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Маринин Алексей Егорович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маринин Алексей Егорович

Смерть
Неизвестно
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