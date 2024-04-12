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Маринин Алексей Егорович

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 05.02.1833 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 05.02.1833 ст.

Отец: Маринин Егор Михайлович

Мать: Ксения Кондратьевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
06.02.1833 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: деревни Кивгоды крестьянин Трофим Мартынов и деревни Леднево крестьянина Афанасия Тимофеева жена Пелагея Елисеева.
Место жительства
1840
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Маринин Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.01.1857 ст.

Дочь: Агафья Алексеевна

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.04.1859 ст.

Дочь: Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.10.1860 ст.

Дочь: Параскева Алексеевна

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1862
Рождение ребёнка
01.01.1866 ст.

Дочь: Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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