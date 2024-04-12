Маринин Алексей Егорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 05.02.1833 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 05.02.1833 ст.
Отец: Маринин Егор Михайлович
Мать: Ксения Кондратьевна
Крещение
06.02.1833 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: деревни Кивгоды крестьянин Трофим Мартынов и деревни Леднево крестьянина Афанасия Тимофеева жена Пелагея Елисеева.
Место жительства
1840
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Маринин Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
27.01.1857 ст.
Дочь: Агафья Алексеевна
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
27.04.1859 ст.
Дочь: Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
13.10.1860 ст.
Дочь: Параскева Алексеевна
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Упоминание
1862
Исповедная роспись 1862
Рождение ребёнка
01.01.1866 ст.
Дочь: Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно