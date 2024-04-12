Агафья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения27.01.1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1857 ст.
Отец: Маринин Алексей Егорович
Мать: Анна Михайловна
Крещение
31.01.1857 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Трофим Никифоров Щекотуров и девица Ирина Михайлова.
Упоминание
1862
Исповедная роспись 1862.
Смерть
Неизвестно