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Агафья Алексеевна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

27.01.1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1833 г.р.

Мать

Около 1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1857 ст.

Отец: Маринин Алексей Егорович

Мать: Анна Михайловна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
31.01.1857 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Трофим Никифоров Щекотуров и девица Ирина Михайлова.
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1862.
Смерть
Неизвестно
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