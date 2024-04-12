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Параскева Алексеевна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

13.10.1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1833 г.р.

Мать

Около 1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1860 ст.

Отец: Маринин Алексей Егорович

Мать: Анна Михайловна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
17.10.1860 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Дионисий Егоров и Лариона Егорова жена Наталья Егорова.
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1862
Смерть
Неизвестно
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