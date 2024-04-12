Параскева Алексеевна
Место рождения
Дата рождения13.10.1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1860 ст.
Отец: Маринин Алексей Егорович
Мать: Анна Михайловна
Крещение
17.10.1860 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Дионисий Егоров и Лариона Егорова жена Наталья Егорова.
Упоминание
1862
Исповедная роспись 1862
Смерть
Неизвестно