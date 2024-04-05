Маринин Дмитрий Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смерти21.07.1885 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: Маринин Алексей Егорович
Мать: Анна Михайловна
Упоминание
1862
Упоминание
11.04.1875 ст.
Крестный отец Александры, дочери Петра Иоакимова и Ефимии Георгиевой из Леднево.
Упоминание
11.01.1876 ст.
Свидетель на свадьбе Дениса Георгиева Маринина из Леднево и Натальи Дмитриевой из Кобоны.
Бракосочетание
12.02.1878 ст.
Жена: Маринина Мария Егоровна
Рождение ребёнка
27.11.1878 ст.
Дочь: (Маринина) Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Маринина Мария Егоровна
Рождение ребёнка
23.06.1881 ст.
Дочь: Маринина Марфа Дмитриевна
Мать ребёнка: Маринина Мария Егоровна
Смерть
21.07.1885 ст.
От воспаления легких.
Похороны
23.07.1885 ст.