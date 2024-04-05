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Маринин Дмитрий Алексеевич

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

21.07.1885 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Маринин Алексей Егорович

Мать: Анна Михайловна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
11.04.1875 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Александры, дочери Петра Иоакимова и Ефимии Георгиевой из Леднево.
Упоминание
11.01.1876 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетель на свадьбе Дениса Георгиева Маринина из Леднево и Натальи Дмитриевой из Кобоны.
Бракосочетание
12.02.1878 ст.

Жена: Маринина Мария Егоровна

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.11.1878 ст.

Дочь: (Маринина) Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Маринина Мария Егоровна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.06.1881 ст.

Дочь: Маринина Марфа Дмитриевна

Мать ребёнка: Маринина Мария Егоровна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
21.07.1885 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От воспаления легких.
Похороны
23.07.1885 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

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