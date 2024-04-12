Маринина Мария Егоровна
Место рождения
Дата рождения19.07.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1856 ст.
Крещение
22.07.1856 ст.
Крестные Стефан Александров и Егора Назарова жена Марья Афанасьева.
Упоминание
1862
Исповедная роспись.
Упоминание
16.03.1877 ст.
Крестная мать Матроны, дочери Андрея Семенова Варнина и Пелагеи Георгиевой (т.е. крестная мать своей племянницы).
Бракосочетание
12.02.1878 ст.
Рождение ребёнка
27.11.1878 ст.
Дочь: (Маринина) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Маринин Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
23.06.1881 ст.
Дочь: Маринина Марфа Дмитриевна
Отец ребёнка: Маринин Дмитрий Алексеевич
Смерть
Неизвестно