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Маринина Мария Егоровна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

19.07.1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1856 ст.

Отец: Мокин Егор (Георгий) Петрович

Мать: Мокина (Бахорева) Ирина Афанасьевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
22.07.1856 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Стефан Александров и Егора Назарова жена Марья Афанасьева.
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
16.03.1877 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Матроны, дочери Андрея Семенова Варнина и Пелагеи Георгиевой (т.е. крестная мать своей племянницы).
Бракосочетание
12.02.1878 ст.

Муж: Маринин Дмитрий Алексеевич

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.11.1878 ст.

Дочь: (Маринина) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Маринин Дмитрий Алексеевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.06.1881 ст.

Дочь: Маринина Марфа Дмитриевна

Отец ребёнка: Маринин Дмитрий Алексеевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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