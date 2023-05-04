Спиридон Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Михаил Андреевич
Мать: Параскева Егоровна
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833
Бракосочетание
25.01.1848 ст.
Жена: Анна Герасимовна
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Петр Егоров и Павел Михайлов, Андрей Павлов и Зиновий Герасимов.
Рождение ребёнка
01.09.1856 ст.
Дочь: Сергей Спиридонович
Мать ребёнка: Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
28.12.1857 ст.
Дочь: Татьяна Спиридоновна
Мать ребёнка: Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
01.03.1860 ст.
Сын: Василий Спиридонович
Мать ребёнка: Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
25.05.1861 ст.
Дочь: Федосья Спиридоновна
Мать ребёнка: Анна Герасимовна
Упоминание
1862
Исповедная роспись 1862 года.
Рождение ребёнка
03.10.1864 ст.
Сын: Иван Спиридонович
Мать ребёнка: Анна Герасимовна
Упоминание
27.06.1881 ст.
Упоминание в метр.книге.
Смерть
Неизвестно