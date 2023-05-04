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Спиридон Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Михаил Андреевич

Мать: Параскева Егоровна

Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833
Бракосочетание
25.01.1848 ст.

Жена: Анна Герасимовна

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Петр Егоров и Павел Михайлов, Андрей Павлов и Зиновий Герасимов.
Рождение ребёнка
01.09.1856 ст.

Дочь: Сергей Спиридонович

Мать ребёнка: Анна Герасимовна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.12.1857 ст.

Дочь: Татьяна Спиридоновна

Мать ребёнка: Анна Герасимовна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.03.1860 ст.

Сын: Василий Спиридонович

Мать ребёнка: Анна Герасимовна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.05.1861 ст.

Дочь: Федосья Спиридоновна

Мать ребёнка: Анна Герасимовна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1862 года.
Рождение ребёнка
03.10.1864 ст.

Сын: Иван Спиридонович

Мать ребёнка: Анна Герасимовна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
27.06.1881 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание в метр.книге.
Смерть
Неизвестно
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