Анна Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Герасим Амвросиев
Мать: Евдокия Ефимова
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Федосья Спиридоновна
Отец ребёнка: Спиридон Михайлович
Упоминание
1862
Исповедная роспись 1862 года.
Рождение ребёнка
03.10.1864 ст.
Сын: Иван Спиридонович
Отец ребёнка: Спиридон Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Спиридон Михайлович
Смерть
Неизвестно