Анна Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1801 г.р.

Мать

Около 1799 г.р.

Муж

Около 1822 г.р.

Дети

Добавил:

АК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Герасим Амвросиев

Мать: Евдокия Ефимова

Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Федосья Спиридоновна

Отец ребёнка: Спиридон Михайлович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1862 года.
Рождение ребёнка
03.10.1864 ст.

Сын: Иван Спиридонович

Отец ребёнка: Спиридон Михайлович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридон Михайлович

Смерть
Неизвестно