Герасим Амвросиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасим Амвросиев

Герасим Амвросиев

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

16.02.1801 ст.

Дата смерти

11.03.1878 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1801 ст.

Отец: Амвросий Георгиев (Егоров)

Мать: Агафья Матвеева

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1802
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1802 года.
Упоминание
1812
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1812 года.
Место жительства
1818
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 17 лет.
Поручитель
25.01.1818 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетель на свадьбе Петра Петрова и Мавры Лукиной.
Поручитель
30.01.1818 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетель на свадьбе Павла Никитина и Ирины Яковлевой.
Бракосочетание
31.01.1819 ст.

Жена: Евдокия Ефимова

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели: Кирилл Гаврилов (?), Варфоломей Федотов, Мартемьян Ефимов и Алексей Петров.
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Анна Герасимовна

Мать ребёнка: Евдокия Ефимова

Рождение ребёнка
12.07.1823 ст.

Дочь: Марина Герасимовна

Мать ребёнка: Евдокия Ефимова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.10.1824 ст.

Сын: Оброскин Зиновий Герасимович

Мать ребёнка: Евдокия Ефимова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Поручитель
28.01.1825 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Поручитель со стороны жениха на свадьбе Сергея Михайлова из Леднево и Устиньи Федоровой из Стрековца.
Рождение ребёнка
15.02.1826 ст.

Сын: Карп Герасимович

Мать ребёнка: Евдокия Ефимова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Поручитель
25.01.1828 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Поручитель на свадьбе Авраама Амвросимова и Параскевы Григорьевой.
Упоминание
26.10.1830 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Козьмы Васильевича (племянника)
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833 года.
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1862.
Смерть
11.03.1878 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От старости.
Похороны
13.03.1878 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.