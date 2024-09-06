Герасим Амвросиев
Место рождения
Дата рождения16.02.1801 ст.
Дата смерти11.03.1878 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
16.02.1801 ст.
Отец: Амвросий Георгиев (Егоров)
Мать: Агафья Матвеева
Упоминание
1802
Исповедная роспись 1802 года.
Упоминание
1812
Исповедная роспись 1812 года.
Место жительства
1818
Исповедная роспись. 17 лет.
Поручитель
25.01.1818 ст.
Свидетель на свадьбе Петра Петрова и Мавры Лукиной.
Поручитель
30.01.1818 ст.
Свидетель на свадьбе Павла Никитина и Ирины Яковлевой.
Бракосочетание
31.01.1819 ст.
Жена: Евдокия Ефимова
Свидетели: Кирилл Гаврилов (?), Варфоломей Федотов, Мартемьян Ефимов и Алексей Петров.
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Анна Герасимовна
Мать ребёнка: Евдокия Ефимова
Рождение ребёнка
12.07.1823 ст.
Дочь: Марина Герасимовна
Мать ребёнка: Евдокия Ефимова
Рождение ребёнка
26.10.1824 ст.
Сын: Оброскин Зиновий Герасимович
Мать ребёнка: Евдокия Ефимова
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Поручитель
28.01.1825 ст.
Поручитель со стороны жениха на свадьбе Сергея Михайлова из Леднево и Устиньи Федоровой из Стрековца.
Рождение ребёнка
15.02.1826 ст.
Сын: Карп Герасимович
Мать ребёнка: Евдокия Ефимова
Поручитель
25.01.1828 ст.
Поручитель на свадьбе Авраама Амвросимова и Параскевы Григорьевой.
Упоминание
26.10.1830 ст.
Крестный отец Козьмы Васильевича (племянника)
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833 года.
Упоминание
1862
Исповедная роспись 1862.
Смерть
11.03.1878 ст.
От старости.
Похороны
13.03.1878 ст.