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Агафья Матвеева

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Матвей Васильев

Мать: Марфа Дарья Евдокимова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1785
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 4 года.
Упоминание
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 11 лет.
Упоминание
1798
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
30.01.1799 ст.

Муж: Амвросий Георгиев (Егоров)

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1800
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 19 лет.
Рождение ребёнка
16.02.1801 ст.

Сын: Герасим Амвросиев

Отец ребёнка: Амвросий Георгиев (Егоров)

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
18.05.1805 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Елены, дочери Петра Анисимова.
Рождение ребёнка
26.02.1806 ст.

Сын: Василий Амвросиевич

Отец ребёнка: Амвросий Георгиев (Егоров)

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.10.1808 ст.

Сын: Оброскин Абрам (Авраам) Амвросиев

Отец ребёнка: Амвросий Георгиев (Егоров)

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1812
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1812 года.
Рождение ребёнка
14.01.1812 ст.

Сын: Антон Амвросиевич

Отец ребёнка: Амвросий Георгиев (Егоров)

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.06.1813 ст.

Дочь: Феврония Амвросиевна

Отец ребёнка: Амвросий Георгиев (Егоров)

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.04.1814 ст.

Дочь: Мария Амвросиевна

Отец ребёнка: Амвросий Георгиев (Егоров)

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1818
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 39 лет.
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись
Смерть
Неизвестно

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