Агафья Матвеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: Матвей Васильев
Мать: Марфа Дарья Евдокимова
Упоминание
1785
Исповедная роспись. 4 года.
Упоминание
1791
Исповедная роспись. 11 лет.
Упоминание
1798
Исповедная роспись.
Бракосочетание
30.01.1799 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1800
Исповедная роспись. 19 лет.
Рождение ребёнка
16.02.1801 ст.
Сын: Герасим Амвросиев
Отец ребёнка: Амвросий Георгиев (Егоров)
Упоминание
18.05.1805 ст.
Крестная мать Елены, дочери Петра Анисимова.
Рождение ребёнка
26.02.1806 ст.
Сын: Василий Амвросиевич
Отец ребёнка: Амвросий Георгиев (Егоров)
Рождение ребёнка
20.10.1808 ст.
Сын: Оброскин Абрам (Авраам) Амвросиев
Отец ребёнка: Амвросий Георгиев (Егоров)
Упоминание
1812
Исповедная роспись 1812 года.
Рождение ребёнка
14.01.1812 ст.
Сын: Антон Амвросиевич
Отец ребёнка: Амвросий Георгиев (Егоров)
Рождение ребёнка
27.06.1813 ст.
Дочь: Феврония Амвросиевна
Отец ребёнка: Амвросий Георгиев (Егоров)
Рождение ребёнка
03.04.1814 ст.
Дочь: Мария Амвросиевна
Отец ребёнка: Амвросий Георгиев (Егоров)
Место жительства
1818
Исповедная роспись. 39 лет.
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Исповедная роспись
Смерть
Неизвестно