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Оброскин Зиновий Герасимович

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

26.10.1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1824 ст.

Отец: Герасим Амвросиев

Мать: Евдокия Ефимова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
27.10.1824 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец - Ефима Федорова сын Павел.
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833 года.
Бракосочетание
1849 ст.

Жена: Гликерия (Лукерья) Федоровна

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Мартемьян Ефимов из Леднево, Иван Егоров из Глятково, Егор Григорьев Морозов из Кобоны и Арсентий Силин из Леднево.
Рождение ребёнка
16.06.1856 ст.

Дочь: Агриппина Зиновьевна

Мать ребёнка: Гликерия (Лукерья) Федоровна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.07.1857 ст.

Дочь: Параскева Зиновьевна

Мать ребёнка: Гликерия (Лукерья) Федоровна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.01.1860 ст.

Сын: Тимофей Зиновьевич

Мать ребёнка: Гликерия (Лукерья) Федоровна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Ирина Зиновьевна

Мать ребёнка: Гликерия (Лукерья) Федоровна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная ведомость 1862.
Рождение ребёнка
27.07.1864 ст.

Сын: Стефан Зиновьевич

Мать ребёнка: Гликерия (Лукерья) Федоровна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
26.01.1866 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетель на свадьбе Андрея Васильевича и Анны Спиридоновны.
Упоминание
05.02.1867 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетель на свадьбе Федора Ивановича и Дарьи Самсоновой.
Смерть
Неизвестно
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