Оброскин Зиновий Герасимович
Место рождения
Дата рождения26.10.1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1824 ст.
Отец: Герасим Амвросиев
Мать: Евдокия Ефимова
Крещение
27.10.1824 ст.
Крестный отец - Ефима Федорова сын Павел.
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833 года.
Бракосочетание
1849 ст.
Свидетели Мартемьян Ефимов из Леднево, Иван Егоров из Глятково, Егор Григорьев Морозов из Кобоны и Арсентий Силин из Леднево.
Рождение ребёнка
16.06.1856 ст.
Дочь: Агриппина Зиновьевна
Мать ребёнка: Гликерия (Лукерья) Федоровна
Рождение ребёнка
19.07.1857 ст.
Дочь: Параскева Зиновьевна
Мать ребёнка: Гликерия (Лукерья) Федоровна
Рождение ребёнка
15.01.1860 ст.
Сын: Тимофей Зиновьевич
Мать ребёнка: Гликерия (Лукерья) Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Ирина Зиновьевна
Мать ребёнка: Гликерия (Лукерья) Федоровна
Упоминание
1862
Исповедная ведомость 1862.
Рождение ребёнка
27.07.1864 ст.
Сын: Стефан Зиновьевич
Мать ребёнка: Гликерия (Лукерья) Федоровна
Упоминание
26.01.1866 ст.
Свидетель на свадьбе Андрея Васильевича и Анны Спиридоновны.
Упоминание
05.02.1867 ст.
Свидетель на свадьбе Федора Ивановича и Дарьи Самсоновой.
Смерть
Неизвестно