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Евдокия Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

08.12.1826 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Ефим Федоров

Мать: Ксения Иванова

Место жительства
1818
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 19 лет.
Бракосочетание
31.01.1819 ст.

Муж: Герасим Амвросиев

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели: Кирилл Гаврилов (?), Варфоломей Федотов, Мартемьян Ефимов и Алексей Петров.
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Анна Герасимовна

Отец ребёнка: Герасим Амвросиев

Рождение ребёнка
12.07.1823 ст.

Дочь: Марина Герасимовна

Отец ребёнка: Герасим Амвросиев

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.10.1824 ст.

Сын: Оброскин Зиновий Герасимович

Отец ребёнка: Герасим Амвросиев

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
15.02.1826 ст.

Сын: Карп Герасимович

Отец ребёнка: Герасим Амвросиев

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
08.12.1826 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Горячкою.
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