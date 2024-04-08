Евдокия Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смерти08.12.1826 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Ефим Федоров
Мать: Ксения Иванова
Место жительства
1818
Исповедная роспись. 19 лет.
Бракосочетание
31.01.1819 ст.
Муж: Герасим Амвросиев
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели: Кирилл Гаврилов (?), Варфоломей Федотов, Мартемьян Ефимов и Алексей Петров.
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Анна Герасимовна
Отец ребёнка: Герасим Амвросиев
Рождение ребёнка
12.07.1823 ст.
Дочь: Марина Герасимовна
Отец ребёнка: Герасим Амвросиев
Рождение ребёнка
26.10.1824 ст.
Сын: Оброскин Зиновий Герасимович
Отец ребёнка: Герасим Амвросиев
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
15.02.1826 ст.
Сын: Карп Герасимович
Отец ребёнка: Герасим Амвросиев
Смерть
08.12.1826 ст.
Горячкою.