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Ульяна Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

15.12.1819 ст.

Пол

Женский

Отец

С 1769 по 1773 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Даниил Ларионов

Мать: не указана

Место жительства
1818
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 16 лет. Подсоседница Григория Яковлева.
Бракосочетание
31.01.1819 ст.

Муж: Михаил Андреев

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Силивестр Никифоров, Гавриил Федоров, Василий Тарасов, Иван Яковлев.
Смерть
15.12.1819 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Чахоткою.
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