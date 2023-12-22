Ульяна Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смерти15.12.1819 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Даниил Ларионов
Место жительства
1818
Исповедная роспись. 16 лет. Подсоседница Григория Яковлева.
Бракосочетание
31.01.1819 ст.
Муж: Михаил Андреев
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Силивестр Никифоров, Гавриил Федоров, Василий Тарасов, Иван Яковлев.
Смерть
15.12.1819 ст.
Чахоткою.