Анастасия Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1761 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Параскева Андреева

Отец ребёнка: Андрей Макаров

Рождение ребёнка
10.06.1794 ст.

Дочь: Шамаева Акилина Андреева

Отец ребёнка: Андрей Макаров

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.01.1796 ст.

Сын: Михаил Андреев

Отец ребёнка: Андрей Макаров

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1798
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
28.01.1802 ст.

Сын: Георгий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Макаров

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.06.1805 ст.

Сын: Филипп Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Макаров

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Максим Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Макаров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Макаров

Смерть
Неизвестно
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