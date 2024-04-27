Анастасия Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Параскева Андреева
Отец ребёнка: Андрей Макаров
Рождение ребёнка
10.06.1794 ст.
Дочь: Шамаева Акилина Андреева
Отец ребёнка: Андрей Макаров
Рождение ребёнка
07.01.1796 ст.
Сын: Михаил Андреев
Отец ребёнка: Андрей Макаров
Упоминание
1798
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
28.01.1802 ст.
Сын: Георгий Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Макаров
Рождение ребёнка
28.06.1805 ст.
Сын: Филипп Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Макаров
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Максим Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Макаров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Макаров
Смерть
Неизвестно