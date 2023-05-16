Василий Антонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Антонов-Богданов Антон Евдокимов
Мать: неизвестная
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мавра Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антонов Прокопий Васильев
Мать ребёнка: Мавра Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мавра Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мавра Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонова Авдотья Васильева
Мать ребёнка: Мавра Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонова Прасковья Васильева
Мать ребёнка: Мавра Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мавра Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мавра Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мавра Иванова
Смерть
Неизвестно