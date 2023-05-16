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Василий Антонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Антонов-Богданов Антон Евдокимов

Мать: неизвестная

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Данила Васильев

Мать ребёнка: Мавра Иванова

Скочково, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Прокопий Васильев

Мать ребёнка: Мавра Иванова

Скочково, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Василий Васильев

Мать ребёнка: Мавра Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Ефим Васильев

Мать ребёнка: Мавра Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонова Авдотья Васильева

Мать ребёнка: Мавра Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонова Прасковья Васильева

Мать ребёнка: Мавра Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Федор Васильев

Мать ребёнка: Мавра Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Иван Васильев

Мать ребёнка: Мавра Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Алексей Васильев

Мать ребёнка: Мавра Иванова

Смерть
Неизвестно
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